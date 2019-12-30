В Узловой перекопали дорогу от остановки «Северный городок» к мосту, ведущему на платформу депо.



По словам жителей, после проведённых работ перебраться через получившийся овраг и остаться чистым невозможно.

«Перекопали и без того убитую дорогу. Неужели нельзя засыпать эту яму и обочину щебнем? В администрацию звонили, в каждом кабинете дают новый номер, и никто не в курсе происходящего», — пожаловались узловчане.

В местной администрации пояснили, что на указанном участке выполняли работы на сетях водоснабжения. В дальнейшем здесь планируется провести грейдирование, но проведение работ сейчас нецелесообразно. Грейдирование пообещали сделать при наступлении благоприятных погодных условий.