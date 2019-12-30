Подмосковный губернатор пообещал в 2020 году закрыть все свалки в своём регионе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв пообещал закрыть все свалки в области в 2020 году.



«Победу мы надеемся получить к концу 2020 года, когда закроем все городские свалки, их больше не будет в природе, как таковых, существовать», — приводит слова чиновника «Интерфаксу».

К концу 2019 года из 39 полигонов твёрдых бытовых отходов в Подмосковье были закрыты 28. Две свалки планируется модернизировать в современные комплексы по переработке отходов. В 2020 году часть отходов Подмосковье перенаправит в соседние регионы.