Тульские чиновники рассказали, когда рекультивируют мусорный полигон под Алексином

В министерстве природных ресурсов и экологии Тульской области сообщили, когда планируется приступить к рекультивации полигона твёрдых бытовых отходов рядом с деревней Даниловка под Алексином.



Полигон площадью 4,4 га был закрыт 1 апреля 2019 года. Срок закрытия полигона ТБО, который эксплуатировался с 1993 года, заканчивался в мае 2019-го. Однако его работу могли продлить ещё на 1,5 года из-за остаточной вместимости объекта.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Тульской области, полигон рекультивируют после стабилизации — процесса упрочнения свалочного грунта.

В 2020 году будет рассмотрен вопрос о разработке проектной документации для рекультивации полигона при наличии финансов в рамках программы «Охрана окружающей среды Тульской области». Стоимость рекультивации может составить ориентировочно 12,6 млн рублей на 1 гектар.