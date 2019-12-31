Детская больница в Туле опозорила регион под конец года (фото)

Жители Тулы возмутились состоянием детской городской больницы №2 имени Е. Г. Лазарева на улице Демидовская, 72.



«Вместо штор используются простыни. Из окон ужасно дует! Закрыли окна простынями, и то не все. Унитазы не в подобающем виде, в туалетах воняет. Стоит ржавая ванна. Как выглядят стены, а главное праздничная обстановка. Окна прикрываем, как можем, чтобы не продуло детей, т. к. из окон очень сильно дует. Рабочий коллектив такой же», — написала в соцсети одна из пациенток.

Пост собрал более 250 комментариев, в основном негативных. Туляки сравнили больницу с ветхой коммуналкой и даже притоном для асоциальных лиц.

В министерстве здравоохранения Тульской области прокомментировали ситуацию, сообщив, что в связи с жалобой пациентов администрация больницы дополнительно утеплит окна. Капитальный ремонт педиатрического отделения горбольницы №2 начнётся в 2020 году за счёт областного бюджета. Планируется в том числе заменить оконные блоки, отремонтировать кровлю и внутренние помещения.













