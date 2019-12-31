В Щёкино экс-пристава осудили за превышение должностных полномочий

В Щекино бывший судебный пристав-исполнитель осуждена за превышение должностных полномочий.



27-летняя женщина, занимая должность судебного пристава-исполнителя, в 2017 году незаконно вынесла 26 постановлений об окончании исполнительных производств в отношении 25 лиц, приобщив к ним графики учёта количества часов о фиктивном отбывании наказания в виде обязательных работ.

Суд признал её виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе в течение трёх лет.