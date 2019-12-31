78% российских школьников питаются фастфудом

78% учащихся российских школ употребляют газированные напитки и фастфуд, что способно привести к ожирению и возникновению эндокринных заболеваний.



Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. В рамках исследования были опрошены 15 тысяч школьников и их родных.

Глава Роспотребнадзора добавила, что ведомство продолжит следить за темой питания школьников и в следующем году. Она отметила, что уже были разработаны рекомендации по детскому рациону.

По словам Поповой, в будущем каждый регион должен иметь собственные рекомендации по обязательной структуре питания школьников.