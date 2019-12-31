Тульские коммунисты получили бесплатные помещения

Тульская областная Дума передала двум отделениям политических партий нежилые муниципальные помещения.



В безвозмездное пользование помещения достались обкомам КПРФ и «Коммунистов России».

Также бесплатные квадратные метры получили управления МВД по Туле и по Тульской области, «Историко-краеведческий и художественный музей», западное окружное казачье общество войскового казачьего общества «Центральное казачье войско», Центр традиционной тульской керамики и спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Преодоление».