Новомосковский кот-наркокурьер попал в ТОП самых популярных кошек десятилетия

Исследовательская компания «Медиалогия» составила список самых популярных котов и кошек за прошедшие десять лет.



1-е место занял кот Виктор с избыточным весом, совершивший полёт из Москвы во Владивосток на борту самолёта «Аэрофлот», несмотря на претензии авиакомпании.

На 2-м месте оказалась кошка Матроскина, которая пробралась в витрину рыбного магазина в аэропорту Владивостока и съела морепродуктов на 60 тысяч рублей.

С 3-го по 6-е место расположились эрмитажный кот-предсказатель Ахилл, давший прогноз на Кубок Конфедераций и чемпионат мира по футболу, крымский кот-строитель Мостик, проверивший 23 декабря железнодорожную часть Керченского моста, пропадавший кот Чуча Бари Алибасова и украденный из «Булгаковского дома» кот Бегемот.

7-е место занял кот-наркокурьер, доставлявший наркотики в исправительную колонию Новомосковска. Летом 2018 года в ИК-6 трое мужчин с помощью кота пытались переправить за решётку наркотики, прикрепив их к ошейнику. Подельников задержали около забора колонии с животным в руках. Кота назвали Барсиком и отправили в зооуголок, откуда он даже сбегал. В результате преступников осудили, дело стало известным на всю страну.

Завершают рейтинг кот Ларри, взятый премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном из приюта, который после отставки хозяина остался на Даунинг стрит; пропавшая кошка Рамзана Кадырова; кот-моряк Сергей Иванович министерства обороны, участвующий в походе российских кораблей к Сирии; наследница дизайнера Карла Лагерфельда кошка Шупетт; нарядный кот Джулиана Ассанжа в окне посольства Эквадора; кот Барсик из Барнаула, который выразил желание участвовать в выборах президента; кот-швейцар в Серпуховском музее; кот россиянина, которому пожизненно запретили посещать Швецию и который попытался незаконно пробраться в страну, чтобы забрать из приюта своего любимца.