Шевченко - о благоустройстве: Тульская область набрала хороший темп

Зампред правительства Тульской области Элеонора Шевченко отчиталась о контроле за реализацией приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».



В 2019 году в Тульской области в программу благоустройства вошло 350 объектов, в том числе 320 дворов и 30 общественных пространств. Все работы уже завершены.

«Программа получила большой отклик у людей. Жители активно участвуют в отборе дворовых территорий и общественных пространств, а также в приёмке работ. Регион набрал хороший темп, и нужно придерживаться его в следующем году», — отметила Шевченко.