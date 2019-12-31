Дюмин одобрил продажу тульского Дома губернатора

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин согласился с продажей объекта культурного наследия на улице Свободы, 52.



Об этом он сообщил на встрече с инициативной группой по вопросу реставрации Дома губернатора.

Напомним, представители творческой общественности Тулы написали открытое письмо Дюмину, в котором призвали его не допустить продажи исторического объекта.

Однако, здание всё-таки будет выставлено на торги. Дюмин заверил, что его по итогам продажи не снесут и не используют для бизнеса. По словам губернатора, разместить в здании социальное учреждение не получился «из-за особенностей расположения». Вопрос реставрации и сохранения исторического облика Дома губернатора Дюмин держит на личном контроле.

Ранее в атриуме Тульского кремля состоялась встреча общественности с министром культуры Тульской области Татьяной Рыбкиной. Участвующие в ней краеведы скептически отнеслись.

«Пока всё, что оставалось собравшимся, это наблюдать красивую картинку на экране. На ней был изображён эскиз Дома губернатора после ремонта. Эта картинка кажется такой же сказочной, как рассказы о поиске невероятно богатого инвестора, которого нам обещает Т. В. Рыбкина», — поделились они.