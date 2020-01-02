В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки, согласно которым водителям разрешается предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве.



Кроме того, можно будет предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.

Сотрудник ГИБДД сможет проверить действительность ОСАГО через автоматизированную информационную систему обязательного страхования. Поправки к правилам дорожного движения разработало МВД России.

В начале 2019 года стартовала новая тарифная реформа ОСАГО. Коридор базового тарифа расширили на 20%. Также изменился коэффициент возраста и стажа. Неопытным водителям его подняли с 1,8 до 1,87. Опытные и пожилые водители получили скидку до 7%.