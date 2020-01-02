Медведев назначил врачам выплаты по тысяче рублей за выявление онкологии

Российским врачам будут доплачивать за выявленные в ходе диспансеризации и профилактических медосмотров онкологические заболевания.



Соответствующее постановление, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Каждый новый онкологический больной оценивается в 1 тысячу рублей. Из них половину суммы получил врач, ответственный за организацию и проведение медосмотра и диспансеризации. Остальное разделят между медработниками, назначившими диагностику, выполнившими её и поставившими пациента на диспансерное наблюдение.

Также установлены сроки оказания медпомощи при подозрении на онкологию. Консультацию специалиста пациент должен ожидать не дольше 3 дней, а диагностическое исследование — не больше недели со дня назначения. При этом не больше 3 дней с момента постановки диагноза должно пройти до начала диспансерного наблюдения.