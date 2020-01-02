Генпрокуратуру обязали вести открытый учёт преступлений

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий Генпрокуратуру обязанностью по ведению единого статистического учёта ситуации с преступностью.



Предполагается, что сбор информации будет осуществляться через Государственную автоматизированную систему правовой статистики (ГАС ПС), для которой будут определены правила функционирования и развития, правила информационного взаимодействия с иными информационными системами и получения пользователями ГАС ПС информации, непосредственно затрагивающей их права и свободы.

При этом законопроектом предлагается размещать в интернете получаемую Генпрокуратурой статистическую информацию в форме открытых данных, доступных неограниченному кругу лиц, но с учётом ограничений, установленных федеральными законами. Перечень данных будет утверждаться генеральным прокурором по согласованию с другими федеральными органами, их представляющими.

Разработчики считают, что «принятие закона позволит обеспечить государственные органы и граждан достоверной и полной статистической информацией о результатах рассмотрения сообщений о преступлениях, состоянии преступности, результатах следственной работы, дознания и прокурорского надзора, а также создать эффективные механизмы общественного контроля».