В России ограничили переплату по кредитам

С 1 января максимальный размер платежей по потребительскому кредиту не должен быть в 1,5 раза выше займа.



Об этом говорится в Федеральном законе №554-ФЗ от 27 декабря 2018 года.

После достижения этой суммы закон запрещает дальнейшее начисление процентов, штрафов и пени.

В основном это будет касаться кредитов, взятых в микрофинансовых организациях. Так как такое ограничение действует для потребкредитов, которые люди берут максимум на один год. Совершенствование этих ограничений продолжалось практически весь 2019 год.