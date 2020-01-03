В Туле начальницу из отдела полиции задержали вместе с мужем и деньгами

В Туле оперативники задержали начальницу дежурной части отдела полиции «Центральный» и её супруга. Пара подозревается в мошенничестве.



По версии следствия, в декабре 2019 года они пообещали участнику ДТП за 230 тысяч рублей решить вопрос об отказе в возбуждении уголовного дела. 30 декабря мошенники были задержаны при передаче потерпевшему, который действовал в рамках проводимых оперативно-разыскных мероприятий, части оговоренной суммы — 141,5 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору).