В России установили акциз на виноматериалы

С 1 января 2020 года в России повысились минимальные розничные цены на водку и коньяк.



Теперь самая дешёвая бутылка водки объёмом 0,5 литра не может стоить меньше 230 рублей (ранее — 215 рублей), коньяка — меньше 433 рублей (раньше — 388 рублей).

Также выросли акцизы: на вино сборы составляют 31 рубль за литр, на шампанское — 40 рублей. Кроме того, установлен акциз на виноматериалы, до этого не облагаемые налогом. Акциз распространится и на виноград, используемый для производства вина и шампанского.

По мнению экспертов, эти изменения приведут к подорожанию как импортного, так производимого в России вина на 5-10%.