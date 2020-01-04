В России заработал новый закон о любительском рыболовстве

С 1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон «О рыболовстве», определяющий правила любительского рыболовства на водоёмах общего пользования.



Документ подписал президент РФ Владимир Путин 25 декабря 2018 года.

Согласно закону, гражданам РФ разрешена бесплатная рыбалка в личных целях на водных объектах общего пользования, за исключением случаев, предусмотренных законом.

На водных объектах, которые находятся в собственности граждан или юридических лиц, любительское рыболовство осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством.

В законе прописаны существовавшие и ранее суточные нормы вылова для каждого рыбохозяйственного бассейна.

Документ затрагивает интересы более 20 млн рыбаков-любителей. Как заявлял ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков, новый закон практически полностью устраняет режим любительского лова на участках, при этом делая рыбалку доступной и бесплатной.

Что касается запретов, то рыбу нельзя будет ловить на особо охраняемых территориях, землях обороны и безопасности, а также на участках, выделенных под производство аквакультуры (в зонах разведения рыбы).

Кроме того, из соображений безопасности запретят заниматься подводной охотой в местах массового отдыха. Также закон категорически запрещает использовать во время рыбалки сети, в том числе жаберные.

Исключение сделают для районов Сибири и Дальнего Востока, где ловля сетями является традиционным видом рыболовства для личного потребления. Однако там сети будут подлежать учёту: маркироваться и заноситься в специальный реестр.

Также закон запрещает рыбалку с использованием взрывчатых, химических веществ и электротока. Нарушителям придется заплатить штраф в размере 300-500 тыс. рублей, а в некоторых случаях им будет грозить лишение свободы на срок до двух лет.