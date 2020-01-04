Туляк легализовал более 3 млн рублей на тайниках с наркотиками

В Туле суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств.



31-летний мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ и наркотических средств), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств).

Суд установил, что фигурант уголовного дела, действуя в составе организованной преступной группы, с 1 по 16 июля 2018 года, с использованием мессенджеров продавал наркотики, которые закладывал в тайники.

Общий вес наркотических средств составил 240,36 граммов, психотропных веществ – 333,44 граммов. Всего на электронный кошелёк ему поступило более 3 млн рублей.

Суд приговорил виновного к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.