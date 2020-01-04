Дюмин хочет наладить мусорное сотрудничество с главой Росприроднадзора

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин договорился о сотрудничестве с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой. Рабочая встреча прошла 30 декабря.



Как отметил Дюмин, Тульская область вошла в число регионов, где предприятия начинают активно внедрять наилучшие доступные технологии, в том числе получая комплексные экологические разрешения. Одним из первых это сделал филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в Алексинском районе.

Также участники встречи договорились сотрудничать в вопросах улучшения экологической ситуации в регионе.

«Уверен, это позволит нам сформировать новую прозрачную и эффективную систему природоохранной деятельности. А также наладить работу в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами», — отметил Дюмин.