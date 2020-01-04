В Донском за год на ремонт дорог потратили небывалую для города сумму

В 2019 году на ремонт 21 дороги в Донском потратили около 60 млн рублей.



По словам главы городской администрации Руслана Бутова, таких объёмов ремонта дорожного полотна в городе ещё никогда не было. На 2020 год он ставит цель сохранить темпы, чтобы выйти на нормативное состояние всего дорожного полотна.

Около 21 млн рублей было потрачено из дорожного фонда, который формируется за счёт акцизов и средств местного бюджета. На эту сумму отремонтировали 8 дорог в разных микрорайонах Донского.

Межбюджетные трансферты были реализованы на ремонт проблемной магистрали по улицам Покрышкина и Мирной, протяжённостью более 2 км.

Также около 12 млн рублей, собранные по программе «Народный бюджет», ушли на асфальтирование и 8 млн — на щебенение.

Помимо ремонта дорожного полотна, были проведены работы, связанные с устройством тротуаров и дворовых территорий. Общая сумма превысила 100 млн рублей.