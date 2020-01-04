Прокурора из Пролетарского округа Тулы перевели в Дубну

Новым прокурором Дубенского района стала советник юстиции Галина Фридрих.



Все предыдущие годы она работала в прокуратуре Пролетарского округа Тулы.

27 декабря её представил новому коллективу заместитель прокурора Тульской области Дмитрий Митин.