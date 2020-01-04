В Донском водоканал забрали из частных рук

Водоканал, снабжающий все микрорайоны Донского, передан в муниципальную собственность.



В 2020 году планируется вложить средства в ремонт самых проблемных точек.

Пару лет назад также был возвращён в собственность муниципалитета водоканал микрорайона Северо-Задонск, с тех пор на бюджетные деньги заменили около 15,5 км сетей и обустроили станцию обезжелезивания на улице Лешки.

В ближайшее время завершится реконструкция нового водовода на Бобрик-Горе, которая оценивалась в 4 млн рублей. Это позволит решить проблему для жителей Центрального микрорайона.