В Донском водоканал забрали из частных рук

Водоканал, снабжающий все микрорайоны Донского, передан в муниципальную собственность.
В 2020 году планируется вложить средства в ремонт самых проблемных точек.
Пару лет назад также был возвращён в собственность муниципалитета водоканал микрорайона Северо-Задонск, с тех пор на бюджетные деньги заменили около 15,5 км сетей и обустроили станцию обезжелезивания на улице Лешки.
В ближайшее время завершится реконструкция нового водовода на Бобрик-Горе, которая оценивалась в 4 млн рублей. Это позволит решить проблему для жителей Центрального микрорайона.