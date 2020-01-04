Отлов и выпуск собак в Тульской области теперь должны фиксировать на видео

С 1 января 2020 года в России вступили в силу новые правила госнадзора за обращением с животными.



Теперь запрещено выгуливать без намордника собак потенциально опасных пород, а дома нельзя держать диких животных.

Также закон запрещает деятельность контактных зоопарков. Потрогать животных можно будет лишь при условии наличия недоступной для людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ.

Кроме того, введены новые правила для приютов. Их владельцы теперь несут такую же ответственность, как и хозяева животных, и не имеют права умерщвлять животных без указания ветеринара.

Что касается безнадзорных животных, то сейчас действует схема: «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания», причём с неснимаемой меткой. Процессы отлова и выпуска зверей должны фиксироваться на видео.