Двое жителей Киреевска сгорели в новогоднюю ночь

В Киреевске двое мужчин сгорели в ночь с 31 декабря на 1 января.



Пожары произошли в жилых домах на улице Чехова, 15 и на улице Тесакова, 2А. На кроватях были обнаружены обгоревшие тела.

Основные версии случившегося — неосторожность при курении.

В МЧС призывают жителей Тульской области придерживаться правил безопасности, не курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять без присмотра включённые электрообогреватели, отказаться от электроплиток и электронагревателей кустарного изготовления с открытой спиралью.