В Донском ремонт моста проведут без перекрытия движения

В 2020 году в Донском проведут глобальную реконструкцию моста через реку Бобрик.



Проведённые работы позволят обеспечить безопасность движения на данном участке дороги.

При этом перекрывать движение по мосту не будут. Как сообщили в городской администрации, принято решение организовать временный мост и проход для пешеходов.

В 2019 году в Донском отремонтировали мост через реку Дон, соединяющий три крупных микрорайона: Центральный, Задонье и Северо-Задонск. Здесь очень большой транзитный трафик, поэтому разрушающийся мост был проблемой.

Сейчас здесь проведены работы по укреплению моста, проложены современные тротуары, полностью закончены работы по освещению.