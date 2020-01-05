Туляки смогут снизить налог на подаренную дачу

С 2020 года дачников ждёт несколько важных законодательных изменений, рассказали в Кадастровой палате Тульской области.



Изменения коснутся водопользования СНТ, налогообложения земли общего пользования, получения участка и налога на подаренную дачу.

С 2020 года лицензирование общих скважин садоводческими товариществами станет обязательным и платным. Ранее СНТ могли добровольно оформлять лицензию на скважину без уплаты госпошлины.

Дачникам, у которых есть своя скважина на участке, лицензия понадобится только в том случае, если из скважины за сутки добывается более 100 кубометров воды и, если при этом затрагивается центральный водоносный горизонт.

С 2020 года земли общего пользования СНТ будут облагаться налогом по сниженной ставке. Она составит 0,3% вместо 1,5% от кадастровой стоимости. Льготная ставка также будет распространяться на все участки с видом разрешённого использования «для дачного хозяйства» или «для дачного строительства», так как они приравниваются к садовым участкам.

С нового года можно будет снизить налог на подаренную дачу. Если она подарена или унаследована в 2019 году (или позже) и трёхлетний срок владения еще не истёк, то продавец вправе снизить свой налогооблагаемый доход на расходы, которые понес даритель или наследодатель на приобретение этой дачи. Или же на сумму НДФЛ, который он уплатил при получении дачи в дар в случае, если они с дарителем не близкие родственники.