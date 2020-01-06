Кимовск и Донской хотят соединить поклонным крестом

Кимовск и Донской хотят соединить поклонным крестом06.01.2020VK Twitter Facebook Telegram На границе Кимовска хотят установить поклонный крест. Такую инициативу обсудили на внеочередном заседании общественного совета Кимовского района.Крест планируется разместить на въезде в Кимовск со стороны Донского.ТемыДонскойКимовск НовостиВ Киреевске поменяли остановочные павильоны 06.01.2020За четыре дня в Тульской области гаишники поймали сотню нетрезвых водителей 06.01.2020Ремонт тротуаров в Ефремове обойдётся в 9 млн рублей 06.01.2020В Новомосковске начальник отдела службы безопасности завода вымогал у подрядчика 2,5 млн рублей 06.01.2020Кимовск и Донской хотят соединить поклонным крестом 06.01.2020Тульский минздрав создаст в районах школы для беременных 06.01.2020С россиян будут взимать пошлину за интернет-покупки из-за рубежа дороже 200 евро 06.01.2020Тульская область — в пятёрке самых некриминальных регионов 05.01.2020Для российских школьников разрабатывают новый стандарт формы 05.01.2020В Тульской области на 100 свадеб приходится 67 разводов 05.01.2020