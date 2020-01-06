Кимовск и Донской хотят соединить поклонным крестом

Кимовск и Донской хотят соединить поклонным крестом

На границе Кимовска хотят установить поклонный крест.

Такую инициативу обсудили на внеочередном заседании общественного совета Кимовского района.

Крест планируется разместить на въезде в Кимовск со стороны Донского.

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