В Новомосковске начальник отдела службы безопасности завода вымогал у подрядчика 2,5 млн рублей

В Новомосковске возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела службы безопасности завода «Проктер энд Гэмбл». Его подозревают в коммерческом подкупе.



По версии следствия, в декабре 2019 года подозреваемый сообщил директору подрядной организации «ЦентрТехСтрой» о проведении служебной проверки по контракту на осуществление строительных работ. Пригрозив расторжением договора, он потребовал 2,5 млн рублей.

30 декабря в рамках оперативно-разыскных мероприятий директор подрядной фирмы передал вымогателю 1,9 млн рублей в своём служебном кабинете. Взяткополучателя задержали сотрудники УФСБ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершённый в особо крупном размере). Санкция по данной статье предусматривает штраф в размере 2-5 млн рублей либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.