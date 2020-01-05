В Тульской области откроется медицинская школа

В январе в Туле откроется областная медицинская школа в рамках исполнения послания губернатора Алексея Дюмина.



В неё будут зачислены победители региональной олимпиады для школьников 9-11 классов. В олимпиаде по химии, биологии и русскому языку участвовали более 250 старшеклассников.

Также на базе Центра образования №1 создадут естественно-научные профильные классы, выпускники которых смогут поступить в Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова и другие ведущие медицинские вузы страны.