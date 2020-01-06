Тульский минздрав создаст в районах школы для беременных

В Тульской области появятся школы для беременных. Соответствующий приказ издало министерство здравоохранения региона.



Такие школы будут созданы на базе женских консультаций 14 районных больниц. Цель — оптимизация, совершенствование доступности и улучшение качества оказания медицинской и профилактической помощи беременным женщинам.

К обучению в школах будут привлекаться беременные женщины с 1 триместра, как говорится в приказе, желательно вместе с будущими отцами. Будущих мам будут готовить к родам и помогать им сохранять нормальное психоэмоциональное состояние.

Численность женщин в группах составит 10-12 человек, занятия планируется проводить раз в неделю. В школах будут специальные тренажёры для демонстрации биомеханизма родов, куклы и пеленальные столики.