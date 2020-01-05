Тульская область вошла в пятёрку регионов с самым невысоким уровнем преступности.



При составлении рейтинга эксперты крупного агентства RAEX учитывали тяжесть злодеяний, количество преступлений экономической направленности и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Наш регион опередили показавшие самую позитивную статистику Белгородская и Брянская области, Республика Адыгея и Пензенская область.

Высокая преступность была отмечена в Магаданской области, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Дагестан.