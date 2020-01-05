Туластат: В 2019 году работники культуры и спорта зарабатывали в среднем 46,7 тыс. рублей

Туластат озвучил среднемесячную номинальную заработную плату сотрудников предприятий Тульской области за 10 месяцев 2019 года.



По данным ведомства, средняя зарплата в регионе составила 36,7 тысячи рублей в месяц.

Больше остальных получали страховщики и финансисты (57 тысяч рублей в месяц), далее идут специалисты, занимающиеся профессиональной, научной и технической деятельностью (48,2 тысячи), работники культуры, спорта, организации досуга и развлечений (46,7 тысячи).

Меньше всех заработали работники гостиниц и точек общепита, специалисты сферы услуг (21,7 тысячи рублей).