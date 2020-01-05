Узловчанин в Новый год выбил дверь соседке

Житель Узловой в новогоднюю ночь решил поздравить с праздником свою соседку.



Той не оказалось дома, но нетрезвого соседа это не смутило. Он выбил дверь, взял из холодильника мясо и шампанское, а также прихватил сумку с деньгами. Ущерб составил 60 тысяч рублей.

Хозяйка квартиры, вернувшись домой, обнаружила пропажу и вызвала полицию. Сотрудники отдела МВД задержали неработающего ранее судимого 23-летнего соседа потерпевшей.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).