Жителей Богородицка в праздники «порадовала» коммунальная авария

В праздничные дни в Богородицке произошла коммунальная авария в многоквартирном доме на улице Ленина 26.



Об этом сообщили жители дома в соцсети. Авария привела к тому, что подвал дома залило сточными водами.

В аварийной службе Богородицка сообщили, что о происшествии узнали 3 января, им также пришло сообщение от жителей. Причиной стал засор на магистральной сети системы водоотведения во дворе жилого дома, в результате чего и произошло затопление подвального помещения дома.

В тот же день местный водоканал выполнил работы по прочистке наружных трубопроводов и откачке приёмных выпускных колодцев. Сообщается, что сейчас система водоотведения в исправном состоянии.