В Ефремове на ремонт дорог потратят почти 40 млн рублей

В 2020 году в Ефремове отремонтируют дороги на сумму свыше 39 млн рублей.



Об этом рассказал председатель комитета по жизнеобеспечению городской администрации Сергей Бобровский.

В частности, запланирован ремонт дорог в деревнях Иноземка, Луговка, Сретенка и Прудки, посёлке Совхозный, селе Ушаково.

В самом Ефремове отремонтируют улицы Пионерская (от Парковой до средней школы №7), Новик (от Свердлова до Советской), Тургенева (от Горького до Красноармейской), Ленинградскую (от Трудовой до Новой), Поваляева и Покровскую.