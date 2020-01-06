Ремонт тротуаров в Ефремове обойдётся в 9 млн рублей

В 2020 году в Ефремове планируют отремонтировать тротуары на сумму свыше 9 млн рублей.



Об этом рассказал председатель комитета по жизнеобеспечению городской администрации Сергей Бобровский.

В частности, будут отремонтированы тротуары по улице Ленинградская (от ул. Газовая до ул. Чернышевского), от Тульского шоссе до детского сада №16, Тульскому шоссе (от заправочной станции «Роснефть» до городского кладбища, улицам Октябрьская и Интернациональная (от Тульского шоссе до ул. Лексина), улице Словацкого восстания (от ул. Горького до ул. Свердлова – чётная сторона), улице Строителей (от д. 51 до д. 55), улице Свердлова (от ул. Ленина до ул. Словацкого восстания), улице Дружбы (от д. 16 до д. 22А).

Также намерены отремонтировать все подходы к пешеходным переходам.