С россиян будут взимать пошлину за интернет-покупки из-за рубежа дороже 200 евро

С 1 января 2020 года в России снизили беспошлинный порог для интернет-покупок, доставляемых из-за рубежа в международных почтовых отправлениях или экспресс-перевозчиком.



Порог беспошлинной интернет-торговли составит 200 евро и 31 кг. При заказе за рубежом товаров свыше этих нормативов необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг.

За таможенным органом остается право определять предназначение товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях и доставляемых экспресс-перевозчиками.

Если будет принято решение о том, что они не относятся к товарам для личного пользования, то применяется общий порядок совершения таможенных операций.