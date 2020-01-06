За четыре дня в Тульской области гаишники поймали сотню нетрезвых водителей

С 1 по 4 января сотрудники Госавтоинспекции в Тульской области выявили и привлекли к ответственности 99 нетрезвых водителей.



Из них 47 привлечены к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), 47 — по статье 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Пять водителей из Тулы, Алексина, Новомосковска и Суворова, которые ранее уже наказывались за подобные нарушения, будут привлечены к уголовной ответственности.

Напомним, за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. В случае повторного правонарушения водителей ждёт уголовное наказание в виде штрафа в 200-300 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных работ на срок до 2 лет, а также лишения свободы на срок до 2 лет.