Дюмину придётся побороться с изменением климата

Губернатору Тульской области Алексею Дюмину придётся заняться адаптацией региона
к изменениям климата.
Это следует из плана, утверждённого премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата рассчитан на период до 2022 года
Осуществляться мероприятия будут федеральными и региональными органами исполнительной власти. В документе определены меры экономического и социального характера, которые должны уменьшить уязвимость населения, экономики и природных объектов к последствиям изменений климата.
Кроме того в нём говориться об использовании благоприятных возможностей, обусловленных такими изменениями.