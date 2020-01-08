Дюмину придётся побороться с изменением климата

Губернатору Тульской области Алексею Дюмину придётся заняться адаптацией региона

к изменениям климата.



Это следует из плана, утверждённого премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата рассчитан на период до 2022 года

Осуществляться мероприятия будут федеральными и региональными органами исполнительной власти. В документе определены меры экономического и социального характера, которые должны уменьшить уязвимость населения, экономики и природных объектов к последствиям изменений климата.

Кроме того в нём говориться об использовании благоприятных возможностей, обусловленных такими изменениями.