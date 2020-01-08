До конца января в Богородицке должны завершить масштабную очистку городского пруда

К февралю в Богородицке должны завершить очистку городского пруда.



Об этом рассказал глава районной администрации Вадим Игонин. С осени подрядчики ведут работы в рамках муниципального контракта. Примерно к марту будут реконструированы два гидротехнических сооружения.

«Для богородчан очистка пруда и реконструкция гидротехнических сооружений, вне всякого сомнения, значимое событие», — сообщил Игонин в интервью районной газете.

В прошлом году Богородицк вошёл федеральную программу по празднованию 500-летия Тульского кремля и Засечной черты. Помимо решения проблемы с прудом, здесь отремонтируют плотину, сделают аллеи и проведут освещение, установят навесы и малые архитектурные формы. На той части набережной, где была лодочная станция, появится пирс.