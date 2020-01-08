Туляков призвали ходить на лёд со «спасалками» и не скапливаться группами

В МЧС опубликовали памятку для рыбаков, где призвали их быть осторожными на льду.



Как говорится в памятке, прочным считается чистый прозрачный лёд толщиной не менее 7 см. На льду нельзя идти близко друг к другу — надо соблюдать интервал 5-6 м. Отправляясь на рыбалку, необходимо сообщить родственникам о месте своего нахождения.

Во время ловли со льда необходимо соблюдать меры предосторожности: не выходить на лёд в одиночку; иметь пешню и на группу из 3-4 человек прочную веревку длиной 10-15 м, на одном конце которой закреплён груз весом не менее 400 граммов, на другом петля; брать с собой два специальных ледовых шила «спасалки» (вместо них можно использовать крупные гвозди, нож); не пробивать лунки на перекатах; не скапливаться группами в одном месте; не пробивать рядом много лунок;

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на льду водоёма, угрожающей жизни и здоровью людей, следует немедленно звонить в службу спасения 112.

В чрезвычайной ситуации необходимо: широко раскинуть руки по кромке льда и стараться удержаться от погружения в воду с головой; выбираться следует, пока одежда не намокла полностью; не делая резких движений, нужно навалиться грудью на лёд и вбить в него подальше от себя ледовые шила «спасалки»; зацепившись на льду, следует подтянуться и лечь на него грудью, поочередно вытаскивая на поверхность ноги; выбравшись на поверхность льда, надо откатиться, а затем ползти в сторону, с которой пришли.

При оказании помощи необходимо удержать провалившегося под лёд человека на поверхности, подав ему палку, верёвку, пешню с лямкой, связанные брючные ремни или шарфы. Следует подбираться к полынье ползком, подкладывая по возможности под себя доски, фанеру, лыжи и др. Подползать к самому краю полыньи недопустимо. Вытащив пострадавшего на лёд, надо ползком выбираться из опасной зоны. На ноги можно становиться в 10-15 м от полыньи.