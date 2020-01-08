С февраля туляки получат право охотиться с луком и арбалетом

30 января 2020 года вступит в силу закон, разрешающий россиянам охоту с луком и арбалетом.



В новом законе в уточнённый перечень типов гражданского охотничьего оружия включено охотничье метательное стрелковое оружие, не имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (лук) и сила дуги которого составляет более 27 кгс, либо имеющее механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (арбалет) и сила дуги (дуг) которого превышает 43 кгс.

Лук или арбалет необходимо регистрировать в Росгвардии. Возможность охотиться с луком и арбалетом получат обладатели охотничьего билета, а также разрешения на хранение и ношение оружия.