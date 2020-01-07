В Алексине при пожаре спасли 10 человек

В Алексине 7 января произошёл пожар в жилом доме на улице Машиностроителей.



Сигнал о возгорании в квартире поступил в 13:45 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112». На место происшествия незамедлительно прибыли три пожарных расчёта. Открытое горение ликвидировали в 14:00 мск.

По данным МЧС, в огне никто не пострадал. Из дома с применением дыхательных аппаратов были спасены 10 человек.

В результате происшествия в комнате сгорел диван, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры. Причина пожара устанавливается.