Тульский губернатор созвал силовиков на постпраздничное совещание

7 января губернатор Тульской области Алексей Дюмин провёл совещание по оперативной обстановке в регионе на новогодних праздниках.



Об обстановке доложили руководители управлений МВД, МЧС, ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета, ряда министерств и администрации Тулы.

Как сообщил замначальника управления МЧС Сергей Забаровский, в регионе не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций в регионе не зарегистрировано. Все службы своевременно и слаженно реагировали на ДТП, а также на аварийные ситуации в ЖКХ и на объектах энергетики. Диспетчерские службы работали в штатном режиме.

По словам министр ЖКХ Олега Дючкова, за время праздников в регионе произошло 10 аварийных ситуаций, что в 1,5 раза меньше, чем в аналогичный период 2018 года. Масштабных нарушений в системах жизнеобеспечения не зафиксировано.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник отчитался, что все дороги были обработаны противогололёдным материалом. Во время осадков было задействовано максимальное количество техники во — 158 единиц, в другие дни — 50 единиц.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев также отметил, что все службы города работали в штатном режиме.

Зафиксировано 12 нарушений жизнеобеспечения, которые были устранены в нормативный срок. Для уборки улиц ежедневно задействовано 90 единиц техники, вывоз мусора осуществляется своевременно.

По данным начальник УМВД Сергея Галкина, в регионе прошло более 300 мероприятий, в которых приняли участие около 140 тысяч человек. По его словам, ситуация в регионе стабильная, а количество правонарушений сократилось.