В Алексинском районе распродают прибрежную зону Оки и пруд

На сайте объявлений «Авито» выставили на продажу прибрежные зоны Оки и пруд.



Все они находятся в посёлке Бунырёво, где расположены турбазы и элитные коттеджные посёлки, рассказали местные общественники.

Как удалось выяснить, за 44 млн рублей выставили на продажу прибрежные участки с кадастровыми номерами 71:01:010401:670 и 71:01:010401:1065 общей протяжённостью 3 км и площадью 55,4 га. Они расположены между сосновым бором и рекой Ока.

Ещё один участок с кадастровым номером 71:01:010301:1104 площадью 19,4 га находится в тесном соседстве с базой отдыха «Шахтёр», на слиянии рек Ока и Вашана, граничит с деревней Айдарово и лесным массивом. Его продают за 15,5 млн рублей.

Другой участок с кадастровым номером 71:01:010402:1969 площадью 0,9 га, уже подешевле, но в самом центре посёлка Бунырёво и на первой береговой линии, стоит 1,5 млн рублей.

Все земли, которые оказались в частных руках, имеют вид разрешённого использования «для сельскохозяйственного производства», но выставлены на продажу за суммы, кратно превышающие кадастровую стоимость. Вероятно, с последующим переводом для застройки коттеджами. Продажами занимается агентство «Экосервис».

Но есть и гораздо более интересное предложение — ПРУД с земельным участком в селе Сотино. Пруд площадью 3,7 га (71:01:010301:857) с берегом в 2,5 га (71:01:010301:521) продают за 4,5 млн рублей для разведения рыбы и организации платной рыбалки.

Для сравнения, кадастровая стоимость пруда — 75 тысяч рублей, берега — 50 тысяч.

Каким образом пруд с такой привлекательной перспективой ведения прибыльного бизнеса оказался в частных руках — вопрос.

Но такие истории в Тульской области не редкость.

В 2013 году в Дубенском районе незаконно продали пруд, соединяющийся с рекой Колодня. В 2015 году в Одоевском районе продали два сельхозучастка с рекой Саженка. По данным фактам были судебные разбирательства, объекты вернули государству, а чиновников всего лишь оштрафовали. В ясногорской деревне Бураково несколько раз перепродавали пруд, долгое время велась следственная проверка, а затем судебная тяжба.