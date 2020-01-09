В Заокском собственника земли привлекли к ответственности через суд

Заокский районный суд признал правомерность привлечения к ответственности Россельхознадзором собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения.



В ходе проверки было установлено, что участок площадью 29,47 га зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Признаков возделывания сельскохозяйственных культур и обработки почвы не обнаружено, не производится сенокошение и выпас скота.

В конце сентября собственник управлением был привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Не согласившись с постановлением, он обратился в Заокский районный суд с заявлением о его отмене. В декабре решением суда постановление оставлено без изменения, а апелляционная жалоба — без удовлетворения.