С начала года туляки нарушили закон более 200 раз

9 января в правительстве Тульской области экстренные службы отчитались о работе в период новогодних каникул.



Как сообщил начальник УМВД Сергей Галкин, сотрудники полиции охраняли правопорядок на 317 мероприятий, которые посетили порядка 140 тысяч человек. Серьёзных нарушений не допущено, пресечено 12 административных правонарушений.

Всего в области зарегистрировано 234 преступления, 172 из которых уже раскрыты. С начала года зарегистрировано 35 дорожных происшествий, в которых 10 человек погибли, 38 пострадали. Пресечено более 21 тысячи нарушений правил дорожного движения.

В МЧС отчитались о ликвидации 58 пожаров, помощи в 29 дорожно-транспортных происшествиях и дежурстве на 151 массовом мероприятии.