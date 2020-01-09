Ночью как на дискотеке: туляки жалуются на рекламный щит под окнами жилого дома

Во дворе жилого дома №17 по Городскому переулку в Туле установили рекламный щит. Теперь жители не могут спокойно спать по ночам.



«Вот такой новогодний подарок получили. Ночами спать просто невозможно. В квартирах, как на дискотеке, сверкает разноцветными огнями», — жалуются туляки.

Как оказалось, рекламная конструкция принадлежит ООО «Тульская служба новостей», и установлена она на основании разрешения городской администрации по итогам открытого конкурса по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.



