Главу спорткомитета Тульской области ждёт отставка?

Председатель комитета Тульской области по спорту Николай Ивашков в ближайшее время покинет пост по собственному желанию.



Такую информацию опубликовали «Тульские новости». Сам Ивашков в беседе с журналистами её пока не подтвердил, но и не опроверг.

«Ждите распоряжения. Будет оно, тогда уже и можно будет о чём-то говорить», — приводит его комментарий СМИ.

Николай Ивашков возглавил облспорткомитет летом 2019 года вместо Дмитрия Яковлева. Ранее Ивашков занимал должность председателя комитета по спорту и молодёжной политике в Новомосковске.