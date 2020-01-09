После обращения «ТА» здание администрации в Иваньково приспособили для инвалидов

Администрация села Иваньково Ясногорского района устранила нарушения федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».



Ранее мы получили жалобу жителей, в которой сообщалось о ряде допущенных нарушений, некоторые из них угрожают жизни и здоровью лиц с ограниченными возможностями.

По нашему обращению был установлен поручень на пандус, благодаря чему жители Иваньково с ограниченными возможностями здоровья теперь могут безопасно подниматься в администрацию.

Также у входа в здание были установлены информационная табличка для лиц со слабым зрением и кнопка вызова сотрудника администрации.

Кроме того, в 2020 году планируется обустроить парковочную площадку с выделением мест для транспортных средств, управляемых инвалидами и тротуара для их беспрепятственного передвижения.